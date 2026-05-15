    عربي وإقليمي

    شهداء وإصابات بغارتين للعدو على غزة.. وقادته يتحدثون عن عملية اغتيال

      استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون مساء الجمعة بغارتين إسرائيليتين على مدينة غزة، وسط حديث صهيوني عن جريمة اغتيال لأحد قادة المقاومة.

      طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل شقة سكنية في عمارة المعتز في مدينة غزة، ما أدى إلى شهيد وعدد من الإصابات في حصيلة أولية بعد تدمير طابق كامل واشتعال النيران فيه.

      وبعد دقائق من هذه الغارة، قصفت طائرات الاحتلال سيارة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل.

      وأفادت مصادر طبية بوصول 13 إصابة إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لـجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جراء استهداف شقة سكنية في عمارة المعتز بمدينة غزة.

      وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تنفيذ جريمة اغتيال لأحد قادة المقاومة في قطاع غزة، فيما لم ترد تأكيدات فلسطينية حول هوية الشهداء.

