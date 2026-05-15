السبت   
   16 05 2026   
   28 ذو القعدة 1447   
   بيروت 00:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الصحة اللبنانية تدين العدوان الصهيوني على مركز للهيئة الصحية في حاروف وارتقاء مسعفين

      أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له مساء الجمعة أن “العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية – الدفاع المدني في حاروف قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص بينهم 3 من المسعفين، وإصابة 22 شخصا بينهم أحد المسعفين بجروح خطرة وتدمير المركز بشكل كامل”.

      وقال البيان إن “هذه الجريمة دليل إضافي على النهج الوحشي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي المحتل ضاربا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، مستغلا صمت المجتمع الدولي لمضاعفة الجرائم بحق الإنسانية”.

      واضاف البيان ان “وزارة الصحة العامة تجدد شجبها واستنكارها لهذا المسلسل المتمادي من الاعتداءات مؤكدة أنها مستمرة برفع الصوت ولن تصمت عن كل هذه الاعتداءات الهمجية”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة اللبنانية تشجب الاستهداف المباشر لمركز رعاية أولية

      وزارة الصحة اللبنانية تشجب الاستهداف المباشر لمركز رعاية أولية

      “الاتحاد الوطني لنقابات العمال”: استهداف العدو للمرافق الصحية هو انتهاك لكل القوانين والمواثيق الدولية

      “الاتحاد الوطني لنقابات العمال”: استهداف العدو للمرافق الصحية هو انتهاك لكل القوانين والمواثيق الدولية

      وزارة الصحة تطلق مشروعًا لتعزيز القدرات التشخيصية في الطوارئ

      وزارة الصحة تطلق مشروعًا لتعزيز القدرات التشخيصية في الطوارئ