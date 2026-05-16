‏صنعاء تجدد تأكيد دعمها لحزب الله: سلاحه عنصر قوة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي

بعث نائب وزير الخارجية اليمنية عبد الواحد أبوراس، رسالة إلى مسؤول العلاقات الدولية بحزب الله السيد عمار الموسوي، بشأن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

ونددّ أبوراس في الرسالة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين وتدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية.

وأشاد بصمود المقاومة اللبنانية وما حققته من إنجازات ميدانية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي الغاصب، مؤكدًا أن جبهة لبنان تمثل جبهة للأمة بأسرها في مواجهة العدو المشترك، وأكبر جبهة ذات تأثير مباشر لمساندة فلسطين، وتُعتبر الخندق الأول للأمة والمتراس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن ما تتعرض له المنطقة من تصعيد وعدوان يرمي لتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأسرها ويسعى لإقامة ما يسمى بـ “إسرائيل الكبرى” والشرق الأوسط الجديد”.

وجددّ التأكيد على أن خيار المقاومة هو الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال وانتزاع الحقوق المغتصبة، وأن الشعوب التي تمسكت بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وسيادتها استطاعت إفشال مخططات الهيمنة والعدوان وتحقيق الانتصار.

واعتبر أبوراس، سلاح المقاومة اللبنانية يمثل عنصر قوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ينبغي الحفاظ عليه لا السعي لنزعه خدمة للمشروع الصهيوني.

وشدد على أهمية وحدة الشعب اللبناني وتوجيه الجهود نحو مواجهة العدو الحقيقي للبنان وللأمة، المتمثل في كيان العدو الإسرائيلي.

كما جدد نائب وزير الخارجية، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الهمجي المستمر على لبنان.

المصدر: الاعلام الحربي