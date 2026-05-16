روسيا تكشف تفاصيل مشروع “راسفيت” الفضائي وتؤكد: ليس نسخة من Starlink

قال أليكسي شيلوبكوف، المدير العام للشركة الروسية الفضائية “مكتب 1440″، إن مجموعة “راسفيت” الفضائية التابعة للشركة ليست نسخة أو نظيرا كاملا لنظام “ستارلينك” (Starlink).

وأشار شيلوبكوف إلى إن “المقارنة مع نظام Starlink هي رد فعل طبيعي من السوق على ظهور تقنية جديدة، لكن ينبغي النظر إلى الصورة بشكل أوسع، أي إلى منظومة الاتصالات ككل. نحن أمام انتقال إلى معيار جديد للاتصالات، وغالبا من يسبق في إدخال التقنية يظل مرتبطا بها لفترة طويلة، إلا أن الشركات اللاحقة لا تقوم بالنسخ، بل تدفع التطوير إلى الأمام من خلال تحسين البنية المعمارية والتقنيات، وليس عبر التقليد”.

وأضاف أن “مكتب 1440” يعمل على تطوير جميع التقنيات والأنظمة والمكونات الرئيسية داخليا، مؤكدا أن المهندسين الروس لا ينسخون الحلول القائمة، بل يبتكرون تقنيات خاصة بمعايير عالمية، بما يحقق استقلالية تقنية واقتصاد مشروع قابل للإدارة.

وأشار إلى أنه عند مقارنة مشروع “مكتب 1440” مع Starlink، فإن البنية المعمارية لشبكة “راسفيت” تعتمد على معيار 5G NTN، ما قد يتيح مستقبلا مستوى متقدما من الاتصالات وربط الأجهزة. كما أوضح أن هناك اختلافا آخر يتمثل في الجانب التجاري، إذ تُطوَّر منظومة “راسفيت” كمنصة للاقتصاد الرقمي الروسي لخدمة قطاعات النقل والصناعة ومشغلي الاتصالات والمناطق النائية.

ولفت إلى أن الشركة نجحت في نهاية مارس الماضي في إطلاق أول 16 قمرا صناعيا من منظومة “راسفيت” إلى المدار الأرضي المنخفض، حيث تجمع هذه الأقمار بين نظام اتصالات قائم على بنية 5G NTN، ونظام طاقة مطور، وروابط ليزرية بين الأقمار الصناعية، إضافة إلى نظام دفع بلازمي.

المصدر: وكالة تاس الروسية