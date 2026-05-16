اختراق رقمي لمحطات الوقود يشتبه أنه إيراني يضع ضغوطا جديدة على إدارة ترامب

اشتبه مسؤولون أمريكيون وجهات حكومية أمريكية في أن قراصنة إيرانيين يقفون خلف سلسلة اختراقات لأنظمة قياس مستوى الوقود (ATG) في خزانات محطات وقود في ولايات عدة، بحسب مصادر لــCNN.

واستغل المخترقون وحدات ATG المتصلة بالإنترنت التي لم تُحمَ بكلمات مرور، ما أتاح لهم تغيير ما يظهر على شاشات العرض دون التأثير على كميات الوقود الفعلية.

ولم تسجل أضرار مادية معروفة، لكن الخبراء حذروا من أن الوصول إلى هذه الأنظمة قد يسمح نظريا بالتسبب بتسرب وقود دون اكتشافه.

وقالت المصادر إن سجل إيران في استهداف أنظمة مماثلة يجعلها المشتبه الأول، لكن قلة الأدلة الجنائية قد تعيق توجيه اتهام قاطع, وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق.

وإذا تأكدت مسؤولية طهران، فسيعد هذا أحدث تهديد إيراني للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة في سياق التوترات الإقليمية الحالية، وقد يفاقم ذلك الضغوط السياسية على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يرتبط بارتفاع أسعار الوقود الذي أثر سلبا على أوضاع الأمريكيين في زمن الحرب حيث قال 75% من البالغين الذين شملهم استطلاع CNN الأخير إن الحرب مع إيران أثرت سلبا على أوضاعهم المالية.

المصدر: شبكة CNN