وقفة في مخيم البداوي بذكرى النكبة: رفض لسياسات الاحتلال والتنديد بجرائم الأسرى

بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية ورفضاً لسياسات الضم ومصادرة الأراضي والاقتلاع والتهجير والترانسفير والمجازر نظّمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم البداوي وقفة دانت خلالها جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أمين سر الفصائل الفلسطينية عاطف خليل في كلمة له رفض إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين معتبراً أنّه انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومحاولة لشرعنة القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

المصدر: موقع المنار