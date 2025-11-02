الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية لمواجهة طموحات بكين في بحر الصين الجنوبي

وقّعت الفيليبين وكندا، اليوم الأحد، اتفاقية عسكرية جديدة تسمح لقوات البلدين بدخول أراضي بعضهما، في أحدث خطوة ضمن سلسلة اتفاقات إقليمية تهدف إلى التصدي لطموحات الصين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ويأتي الاتفاق عقب تعزيز التعاون الدفاعي بين كندا ودول المنطقة، حيث شاركت البحرية الكندية العام الماضي في دوريات بحرية مشتركة إلى جانب الولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، والفيليبين. وستتيح الاتفاقية الموقعة اليوم للقوات الكندية المشاركة في تدريبات برية مشتركة مع نظيرتها الفيليبينية.

وتتكرر في بحر الصين الجنوبي حوادث الاشتباك بين سفن فيليبينية وصينية، إذ تطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة عليه، رغم صدور حكم قضائي دولي يفنّد هذه الادعاءات ويعتبرها بلا أساس قانوني.

وأكد وزير الدفاع الكندي، ديفيد ماكغينتي، أن الاتفاق “سيعزز العلاقات مع الجيش الفيليبيني، ويمنح زخماً لاستراتيجية أوتاوا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ القائمة على الوجود المتقدم في المنطقة”. وأعلن أن كندا تعتزم المشاركة في مناورات “باليكاتان” العسكرية السنوية التي ستُجرى في الأرخبيل ربيع العام المقبل.

وكانت الفيليبين قد اتهمت الشهر الماضي سفينة صينية بالاصطدام عمداً بإحدى سفنها الحكومية في بحر الصين الجنوبي قرب جزيرة ثيتو التابعة لجزر سبراتلي، حيث تحاول بكين منذ سنوات ترسيخ سيادتها على أجزاء واسعة من المنطقة الغنية بالموارد.

المصدر: أ.ف.ب.