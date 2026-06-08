قاليباف: انتهاك وقف إطلاق النار والحصار الأميركي وراء تصاعد التوترات وسنواصل الدفاع عن حقوق إيران

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف إن انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري الأميركي يعدان السبب الرئيسي وراء التوترات الأخيرة في المنطقة.

وأضاف قاليباف أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم كانت «متناقضة مع البنود المتفق عليها»، مشيراً إلى أن واشنطن لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى الحوار.

وأكد أن «ليس من المفترض أن نختار بين الحرب أو التفاوض، بل أن نحارب في الوقت المناسب ونتفاوض في الوقت المناسب».

وتابع قائلاً إن لولا الانتصار في الميدان والتقدم في المسار الدبلوماسي «لكانت الأيدي مقيدة في دعم لبنان ومواجهة الحصار».

وأشار إلى أن بلاده «تمنع الهجوم على بيروت مرة من خلال التهديد بالرد ووقف المفاوضات، ومرة أخرى من خلال الهجوم».

وشدد قاليباف على أن هدف بلاده «إنهاء الحرب وإرساء الأمن المستدام، وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة»، مؤكداً العمل على «تحويل الحصار البحري إلى هزيمة أخرى للعدو».

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية «على أهبة الاستعداد دائماً»، مؤكداً أن إيران ستواصل «الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني بكل قوة وتحقيق نصر مشرف آخر».

المصدر: قناة العالم