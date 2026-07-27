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    دولي

    سعر خام برنت ينخفض بأكثر من خمسة بالمائة

      دلت بيانات التداول في البورصات العالمية على أن أسعار النفط انخفضت بأكثر من 5% بعد افتتاح المداولات، لتصل إلى 86.8 دولار للبرميل، وذلك بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران.

      وفي تمام الساعة 1:05 صباحا بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 5.24% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 86.8 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر، في تمام الساعة 1:11 صباحا بتوقيت موسكو، بنسبة 0.5% لتصل إلى 84.7 دولار.

      في وقت سابق من يوم الأحد، زعمت قناة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، بأن الولايات المتحدة علقت سلسلة ضرباتها على إيران من أجل إعطاء مساحة لمفاوضات طهران مع عمان.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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