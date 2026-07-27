فرنسا | حرائق الغابات تهدد منشآت الصناعات الدفاعية

أعلنت السلطات الفرنسية أن حرائق الغابات في جنوب غربي فرنسا تهدد منشآت الصناعات الدفاعية بالقرب من مدينة بوردو.

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن السلطات المحلية، يوم الأحد، بأن الحرائق تهدد 4 منشآت تابعة لشركة “أريان غروب”، بما فيها مصنع وقود لصواريخ “إم 51” الباليستية.

وتضم المنطقة المهددة أيضا منشآت لشركات “داسو” و”سافران” و”تاليس”.

وأعلنت وزارة الدفاع عن تخصيص قوات من الجيش والشرطة للمساعدة في مكافحة الحرائق وموارد لضمان سلامة تلك المواقع.

وذكرت قناة “بي أف أم تي في” أن السلطات قامت بإجلاء أكثر من 220 ألف شخص في إقليم جرندة، التي تقع فيه مدينة بوردو، حيث طالت الحرائق مساحة 42 ألف هكتار.

وأعلنت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية عن تعليق حركة القطارات في المنطقة جنوبي بوردو بسبب انتشار الحرائق الواسعة النطاق.

يذكر أن فرنسا تواجه موجة حرائق قياسية هذا الصيف، تعد الكبرى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية على خلفية موجة الحر الاستثنائية في أوروبا الغربية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية