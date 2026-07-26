الصين | إعصار “نول” يضرب جنوب البلا\ والسلطات تجلي أكثر من 340 ألف شخص

أعلنت السلطات الصينية إجلاء أكثر من 340 ألف شخص في مقاطعة قوانغدونغ، مع اقتراب إعصار “نول” الذي ضرب الساحل بين شنتشن وهايفنغ صباح الأحد، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ورفعت الهيئة التحذير إلى المستوى الأحمر، وهو أعلى درجة في نظام الإنذار المكون من أربع درجات.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” بأن 12 مدينة في المقاطعة، بما في ذلك قوانغتشو ودونغقوان وشانتاو، علقت جزئياً أو كلياً الدروس والعمل والإنتاج والأنشطة التجارية والنقل.

كما أوقفت جميع خدمات القطارات في المقاطعة يوم الأحد.

في هونغ كونغ، أصدرت السلطات تحذيراً من الدرجة الثالثة، وفتحت 28 ملجأ مؤقتاً، وأعلن مطار هونغ كونغ إلغاء 49 رحلة على الأقل وتأخير 238 أخرى، مع توقعات بتأثير أكبر يوم الأحد.

وألغت شركة طيران كاثاي باسيفيك جميع رحلاتها القادمة والمغادرة بين الساعة 1:15 صباحاً و6:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يتميز بـ “توغله العميق في اليابسة، وفترة استمراره الطويلة، وتراكم الأمطار الغزيرة، ومساره عبر تضاريس معقدة، مما يرفع خطر تسبب الكوارث”.

ورفعت السلطات مستوى الاستجابة للطوارئ في قوانغدونغ إلى المستوى الثالث، وفعلت استجابة من المستوى الرابع في مقاطعتي جيانغشي وهونان.

يأتي هذا بعد أيام من إعصار “مايساك” الذي أودى بحياة 39 شخصاً في قوانغشي، وتسبب في عواصف رعدية أسفرت عن 11 قتيلاً و331 جريحاً في هوبي.

ويحذر العلماء من أن شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة ستزداد مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.

المصدر: وكالة يونيوز