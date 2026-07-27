فرنسا تستنجد بسويسرا بطلب طائرات هليكوبتر لمكافحة حرائق الغابات

ذكرت صحيفة “تريبيون دو جنيف” نقلا عن وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة السويسرية أن سلطات فرنسا طلبت طائرات هليكوبتر من سويسرا للمساعدة في إخماد الحرائق.

وقالت الصحيفة: “بناءً على طلب جهاز الحماية المدنية الفرنسي، من المتوقع أن تزود سويسرا فرنسا بمروحيتين من طراز سوبر بوما لمكافحة الحرائق الجدية”.

وتشير الصحيفة إلى أنه تم إرسال 34 من رجال الإطفاء السويسريين بالفعل إلى مقاطعة جيروند الفرنسية يوم السبت للمساعدة في مكافحة الحراق هناك.

في وقت سابق، أفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن المساحة الإجمالية للأراضي المتضررة من الحرائق في فرنسا قد وصلت إلى 115 ألف هكتار.

في فرنسا، تلتهم النيران الغابات وسط موجة حر شديدة. ووفقا للرئيس إيمانويل ماكرون، شهدت البلاد هذا الصيف رقما قياسيا في عدد حرائق الغابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية