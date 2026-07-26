فرنسا | فرق الإطفاء تواصل مكافحة حرائق الغابات جنوب غربي البلاد

يواصل رجال الإطفاء في جنوب غربي فرنسا جهودهم للسيطرة على حريق غابات اندلع في بلدية أريس بإقليم جيروند، وسط تصاعد كثيف للدخان واستمرار صعوبة احتواء النيران.

وتعمل فرق الإطفاء على تطويق الحريق بعد إنشاء خطوط حماية لمنع امتداده عبر الطريق الإقليمي D106، فيما ساهمت الرياح القوية في اتساع رقعة النيران داخل غابات الصنوبر.

وحذرت السلطات من احتمال تجدد انتشار الحرائق بسبب وجود بؤر مشتعلة يصعب رصدها وسط كثافة الدخان، ما استدعى تعزيز انتشار فرق الإطفاء والآليات في المناطق السكنية القريبة، ولا سيما في بلدية أنديرنوس.

وأكدت فرق الإطفاء أن الحريق لم يوضع بعد تحت السيطرة الكاملة، في وقت تتواصل فيه عمليات الإخماد ضمن موجة حرائق واسعة تضرب جنوب غربي فرنسا ومناطق من إسبانيا، وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان وسط تعبئة كبيرة لفرق الطوارئ.

المصدر: وكالة يونيوز