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المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:30 الإثنين تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة
08-06-2026 22:39 مساءً
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