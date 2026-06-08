وزارة الصحة العامة: 5شهداء و8 جرحى 4 منهم مسعفون في الصليب الأحمر اللبناني ، هي الحصيلة النهائية لغارة العدو الإسرائيلي بصاروخين على جنوبي مدبنة صور قرب مركز الصليب الأحمر اللبناني