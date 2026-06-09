إعلام العدو: إيران نجحت في تقويض الردع الإسرائيلي

أقرت القناة الـ “13” الإسرائيلية بأن إيران نجحت في تقويض الردع الإسرائيلي.

من جهتها، أشارت القناة الـ “12” إلى أن “إسرائيل” تدخل جولات مواجهة مع إيران، وتفقد بذلك “أهم أوراقها الاستراتيجية”.

واعترفت القناة بأن طهران نجحت بعد 3 سنوات من الحرب في إعادة ربط الساحات بعضها ببعض.

وأردفت أن كل من في المؤسسة الأمنية والعسكرية لم يكونوا قادرين على تخيل مثل هذا السيناريو بعد عملية “زئير الأسد”.

وأضافت أن “إسرائيل” لا تحرز تقدماً في “مواجهة التهديدات الوجودية”، وإنما تدخل في جولات تكتيكية مع إيران.

بدورها، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن “إيران تنجح في خلق معادلة مقلقة جداً”، وهي أن أي هجوم على بيروت سيقابل بصواريخ إيرانية نحو “إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية اعترافها بأنه “لم يكن هناك احتمال أن ترد إيران قبل اتخاذ القرار بالهجوم على الضاحية الجنوبية”.

وفي وقت سابق اليوم، أقرت إذاعة “جيش” الاحتلال بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لم يكن دقيقاً” في قوله إنّ إيران توقفت عن استهداف “إسرائيل” عقب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وكان مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران قد أعلن اليوم وقف عمليات القوات المسلحة بعد تنفيذ موجة جديدة من العمليات العسكرية ضد أهداف مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة.

ورغم إعلان توقّف العمليات، أعاد التأكيد أنه “في حال استمرار الاعتداءات والشرور، بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد بكثير وأكثر دكاً من ذي قبل ستكون في الطريق”.

المصدر: اعلام العدو