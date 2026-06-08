عدد من الشهداء مع تواصل خروقات العدو لوقف إطلاق النار في غزة

استشهد سبعة فلسطينيين في قطاع غزة الاثنين مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خروقات وقف إطلاق النار، بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد شاب فلسطيني، مساء الاثنين، متأثراً بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة”، واشارت الى “ارتقاء الشاب عواد أيمن أبو شحادة (31 عاماً)، متأثراً بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها جراء استهداف إسرائيلي صباح الاثنين، في المنطقة الشرقية لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع”.

وقالت المصادر “أصيب مواطنون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج البلدية محيط متنزه برشلونة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة”، وتابعت “استشهد 3 مواطنين مساء اليوم الإثنين، بقصف للاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

كما أفاد مصدر طبي فلسطيني “باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين جرّاء قصف طيران الاحتلال تجمعًا للمواطنين في مخيّم جباليا شمال قطاع غزة”.

وأفادت مصادر محلية بأن “الطفل جاد يوسف سليمان (8 أعوام) قد استشهد؛ جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة”، وتابعت “كم استشهد مواطنان مدنيان، وأصيب آخرون، صباح الإثنين، بقصف إسرائيلي جوي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوبي القطاع”، واضافت “كما استشهد المواطن محمد سمير أبو طير متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مخيّم خان يونس الثلاثاء الماضي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام