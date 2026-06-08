وزارة الثقافة اللبنانية: حماية موقع صور الأثري مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي

دانت وزارة الثقافة اللبنانية – المديرية العامة للآثار، في بيان لها الاثنين “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف موقع صور الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي منذ عام 1984، والذي يتمتع أيضاً بالحماية المعززة منذ تشرين الثاني 2024 بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 الخاصين بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاعات المسلحة”.

واضاف البيان ان “مدينة صور القديمة، التي تختزن أكثر من خمسة آلاف عام من التاريخ الإنساني، تشكل جزءاً أساسياً من التراث الثقافي العالمي، بما تحمله من قيمة تاريخية وحضارية ورمزية استثنائية للإنسانية جمعاء. ومن هذا المنطلق، فإن حماية هذا الموقع ليست مسؤولية لبنان وحده، بل مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي”.

وتابع البيان انه “في هذا السياق، تعرض الموقع بتاريخ 7/6/2026 لغارات جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة مباشرة عند مدخل الموقع الأثري المعروف بموقع المدينة، حيث طال القصف مبنىً تاريخياً ومولدات كهربائية ملاصقة للمدخل الرئيسي، إضافة إلى مكاتب المديرية العامة للآثار والجزء الجنوبي الشرقي من الموقع الأثري”، واضاف “قد أدى الاستهداف إلى وقوع أضرار مباشرة في مدخل الموقع والمباني الإدارية، كما تضررت عناصر أثرية في محيط مكان القصف، من بينها أعمدة وتيجان أثرية. وفي حين يتعذر حالياً تحديد الحجم الكامل للأضرار بسبب الظروف الأمنية، فإن المؤكد هو تعرض الإنشاءات الأثرية للموقع لأضرار فعلية تستوجب إجراء تقييم ميداني شامل فور تأمين الوصول الآمن إليه”.

واشار البيان الى ان “هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت الموقع ومحيطه منذ العام 2024، في تجاهل واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وقد تصاعدت حدة هذه الاإعتداءات منذ ايار 2026 بعد صدور أوامر بإخلاء كامل مدينة صور، بالتزامن مع غارات استهدفت حي الآثار المجاور مباشرة للموقع الأثري”، وتابع “في 7/6/2026، وقع الاستهداف الأخير الذي طال مدخل الموقع والمباني الإدارية وألحق أضراراً مباشرة ببعض العناصر الأثرية داخله، ورغم الشكاوى الرسمية المتكررة من قبل وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار إلى منظمة اليونسكو، ورغم تمتع الموقع بالحماية المعززة، فإن الاعتداءات الإسرائيلية على موقع صور الأثري لا تزال مستمرة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللالتزامات المتعلقة بحماية التراث الثقافي العالمي”.

ودعت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار “المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، وجميع الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي، إلى التحرك الفوري والفاعل لضمان حماية موقع صور الأثري وتحييده عن أي أعمال عسكرية أو نزاعات قد تؤدي إلى تدمير هذا المعلم التاريخي الفريد ومحو جزء لا يقدّر بثمن من ذاكرة الإنسانية وتراثه”.

المصدر: موقع المنار