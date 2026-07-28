الدفاع المدني: على المواطنين توخّي الحذر والامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحرجية

تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني، أمس الاثنين، من السيطرة على أربعة حرائق حرجية اندلعت في مناطق بين حصرايل وجدايل في قضاء جبيل، وكفرحاتا في قضاء الكورة، وبينو ودير حنين في قضاء عكار، ولبعة وشوليك في قضاء جزين.

وعملت العناصر على محاصرة النيران وإخمادها، والحؤول دون امتدادها إلى المساحات الحرجية والممتلكات المجاورة، كما نفّذت عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدّدها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان “المواطنين إلى توخّي الحذر والامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحرجية، والإبلاغ فوراً عن أي حريق عبر الاتصال برقم الطوارئ 125”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام