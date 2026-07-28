“جمعية المبرات” تدين تدمير العدو الاسرائيلي لمؤسساتها في بنت جبيل

قالت جمعية المبرات الخيرية – إدارة مجمع السَّيّد عبد الرَّؤوف فضل الله التَّربويّ الرِّعائيّ (عيناثا -بنت جبيل – لبنان) في بيان الثلاثاء “في فصلٍ جديدٍ من فصولِ الإرهابِ المُمَنهَج واستهدافِ الحجرِ والإنسان، وفي خرقٍ فاضحٍ لكلّ المعاهداتِ والمواثيقِ الأخلاقيّةِ والدّوليّة، يواصلُ الاحتلالُ الإسرائيليّ عدوانَه الغاشمَ على أرضِ الجنوبِ الأشمّ، مستهدفًا هذهِ المرّةَ قلبَ العملِ الإنسانيّ والتربويّ؛ إذ أقدمت آلةُ الدمارِ الإسرائيليّة على استهدافِ وتدمير “مجمع السَّيّد عبد الرَّؤوف فضل الله التَّربويّ الرِّعائيّ بجميع مؤسّساتِه الحيوية، والتي تضمّ: ثانوية الإشراق ومبرة الخير ودار الرأفة”.

واضاف البيان ان “استهدافَ هذا الصَّرحِ الذي طالما شكّلَ ملاذًا دافئًا للأيتام، وبيئةً تعليميّةً ورعائيّةً حاضنةً لأبناءِ الجنوبِ على مَدى سنين، هو دليلٌ قاطعٌ على ضيقِ العدوّ بمسيرةِ العلمِ والعطاء، ومحاولةٌ بائسةٌ لتجريدِ مجتمعِنا من مقوّماتِ الحياةِ الكريمة والتنمية”، وتابع ان “ضربَ مؤسّسةٍ رعائيّةٍ وتنويريّةٍ تخفّفُ عن الكاهلِ الإنسانيّ وتتولّى العنايةَ بالفئاتِ الأكثرِ ضعفًا، يمثّلُ جريمةً ضدّ الإنسانيّة، ويكشفُ العقليّة التدميريّة للعدوّ الذي لا يُقيمُ وزنًا للمؤسّساتِ المدنيّةِ والتربويّة”.

وقال البيان “إنّنا نُعاهدُ أهلَنا وأيتامَنا وتلامِذتَنا بأنّ إرادةَ الحياةِ والنهوضِ لدينا أشدّ من محاولاتِ الهدم، وأنّ المجمعَ بكافّةِ فروعِه ومؤسّساته سيعودُ بإذن الله تعالى أصلبَ عودًا وأبَهى حضورًا ليؤدّي أمانتَه في العطاءِ والتعليمِ والرعاية”.

المصدر: موقع المنار