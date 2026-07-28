وزيرة التربية استنكرت تدمير العدو لمؤسسات “المبرات” في بنت جبيل: جريمة متمادية بحق التعليم والمجتمع

قالت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي في بيان الثلاثاء “لا تزال المؤسسات التربوية والاجتماعية الهدف الرئيس للعدو الاسرائيلي الذي دمر مجمع عبد الرؤوف فضل الله التربوي والاجتماعي في بلدة عيناثا قضاء بنت جبيل والذي يضم ثانوية الأشراق ومبرة الخير ودار الرأفة”.

واضافت كرامي ان “هذا التدمير الممنهج للمؤسسات التربوية والرعائية يثبت في كل مرة ان العدو يعمل على جعل العودة إلى القرى المحتلة أكثر صعوبة لان المدارس هي عصب بقاء العائلات في بلداتها وقراها”.

وتابعت كرامي “أمام هذا الواقع المرير، نكرر النداء ونرفع الصوت مناشدين الدول الكبرى والمؤثرة الضغط على إسرائيل لوقف هدم المؤسسات التربوية والمنازل، سيما وأننا لا نزال في بداية مسار المفاوضات لتحقيق التهدئة والانسحاب الإسرائيلي من أراضينا”، وقالت “كما أننا نقف إلى جانب مؤسسة المبرات الخيرية العريقة، مستنكرين العدوان الغاشم وشاجبين هذه الجريمة المتمادية بحق التربية والتعليم والمجتمع”.

المصدر: موقع المنار