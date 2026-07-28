الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 15:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طالب من بعبدا بحماية العمال ورفض ضرائب جديدة

      مواضيع ذات صلة

      ناصر الدين: برنامج التدريب الوبائي يعزز جاهزية لبنان لمواجهة الأوبئة

      ناصر الدين: برنامج التدريب الوبائي يعزز جاهزية لبنان لمواجهة الأوبئة

      “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”: الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة لتجويعنا

      “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”: الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة لتجويعنا

      النائب الموسوي: الوزير رجّي يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم

      النائب الموسوي: الوزير رجّي يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم