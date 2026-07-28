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    لبنان

    الرئيس بري استقبل نواف سلام وجرى البحث بالاوضاع العامة

      استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم البحث في التطورات السياسية والميدانية والأوضاع العامة على ضوء خرق العدو الإسرائيلي لوقف اطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل في القرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة الى نتائج زيارة الرئيس نواف سلام والوفد الوزاري الى العراق.

      كما استقبل الرئيس بري رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، في حضور السفير الاماراتي لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

      واستقبل الرئيس بري المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد لا سيما الامنية منها.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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