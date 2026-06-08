الدفاع المدني: تضرر مركزنا في بلدة الدوير الجنوبية بسبب استهداف اسرائيلي قريب منه

أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الاثنين بأن “استهدافا في محيط مركزها في بلدة الدوير – قضاء النبطية، أدى إلى تضرّر مبنى المركز وبعض الآليات والمعدّات التابعة له، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف العناصر”.

وأكد البيان “استمرار جهوزية الدفاع المدني الكاملة لمواصلة مهامه الإنسانية والإغاثية والاستجابة لنداءات الطوارئ، رغم الظروف والتحديات الميدانية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام