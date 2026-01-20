الدفاع المدني: إنقاذ 3 مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي في منطقة كسروان

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، عن إنقاذ 3 مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي الجبلي بين قهمز وخراج نهر الدهب في قضاء كسروان.

وأوضح البيان أن “ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي الجبلي في المنطقة الواقعة بين بلدة قهمز وخراج نهر الدهب – كسروان، وسط تضاريس جبلية وعرة وتكوّن طبقة من الجليد، فاتصلوا بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 125 طلبًا للمساعدة”.

وأضاف البيان “نفذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث في المنطقة، إلى أن تم العثور عليهم قرابة الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، ونُقلوا إلى نقطة آمنة، وهم في صحة جيدة”.