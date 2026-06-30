السفارة الروسية لدى لاهاي: موسكو لا تهدد هولندا

نفت السفارة الروسية لدى لاهاي صحة تصريحات وزارة الدفاع الهولندية بأن روسيا “تهدد” أمن هولندا.

وقالت السفارة الروسية في منشور على موقع “إكس”، تعليقا على التصريحات الهولندية، إن “روسيا دائما الأولى على القائمة… ولكن إذا كنا واقعيين، فإن روسيا لم تمثل يوما ما أي خطر على هولندا إطلاقا”.

وأضافت أن “من يمثلون الخطر هم دعاة الحرب”.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد نشرت في وقت سابق استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، التي اعتبرت فيها روسيا “أكبر خطر على أمن” المملكة وأوروبا بأسرها.

وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم شن أي هجمات على أوروبا أو دول الناتو، وأعربت عن قلقها إزاء أنشطة الحلف العسكرية بالقرب من حدودها، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

المصدر: روسيا اليوم