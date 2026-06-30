الثلاثاء   
   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
   بيروت 01:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    السفارة الروسية لدى لاهاي: موسكو لا تهدد هولندا

      نفت السفارة الروسية لدى لاهاي صحة تصريحات وزارة الدفاع الهولندية بأن روسيا “تهدد” أمن هولندا.

      وقالت السفارة الروسية في منشور على موقع “إكس”، تعليقا على التصريحات الهولندية، إن “روسيا دائما الأولى على القائمة… ولكن إذا كنا واقعيين، فإن روسيا لم تمثل يوما ما أي خطر على هولندا إطلاقا”.

      وأضافت أن “من يمثلون الخطر هم دعاة الحرب”.

      وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد نشرت في وقت سابق استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، التي اعتبرت فيها روسيا “أكبر خطر على أمن” المملكة وأوروبا بأسرها.

      وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم شن أي هجمات على أوروبا أو دول الناتو، وأعربت عن قلقها إزاء أنشطة الحلف العسكرية بالقرب من حدودها، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      روسيا | وزير الدفاع الروسي: نعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات في أنظمة الدفاع الجوي

      روسيا | وزير الدفاع الروسي: نعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات في أنظمة الدفاع الجوي

      روسيا | بوتين يعترف بنقص الوقود بعد ضربات أوكرانية على البنية التحتية

      روسيا | بوتين يعترف بنقص الوقود بعد ضربات أوكرانية على البنية التحتية

      ديدوف: حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ازداد خلال أزمة طهران وواشنطن

      ديدوف: حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ازداد خلال أزمة طهران وواشنطن