اتهامات للبنتاغون بالتستر على خسائر الجيش الأميركي في الحرب مع إيران

تواجه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتهامات بالتستر على الخسائر التي تكبدها الجيش الأميركي خلال الحرب مع إيران، وسط انتقادات لغياب الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بسير العمليات العسكرية.

ونقلت صحيفة الغارديان عن وزير الدفاع الأميركي الأسبق والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ليون بانيتا قوله إن البنتاغون يتبع “نهجًا مخزيًا” في التعاطي مع ملف الخسائر الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الأميركية لم تعقد أي مؤتمر صحفي منذ نحو شهرين ونصف، في ظل اتهامات من مسؤولين ومراقبين بأنها تتعمد عدم الكشف عن الحجم الحقيقي للخسائر، خشية انعكاس ذلك على الرأي العام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وانتقد بانيتا عدم إعلان البنتاغون أعداد العسكريين الأميركيين الذين أصيبوا في الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية، مشيراً إلى أنه كان يعقد مؤتمرات صحفية أسبوعية خلال الحربين في العراق وأفغانستان لإطلاع الرأي العام على تطورات العمليات والخسائر.

المصدر: the guardian