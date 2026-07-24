بالصور | لقاء بين وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف على هامش اجتماع مجلس الوزراء لمنظمة شانغهاي للتعاون في قيرغيزستان

المصدر: موقع المنار