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   11 صفر 1448   
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    بري: الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة رغم انتظار الأهالي أياماً للدخول إلى قراهم

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