من مستودعات الذخيرة إلى مراكز البيانات… إيران توسّع بنك أهدافها نحو البنية الرقمية الأميركية

لم تعد مستودعات الذخيرة والقواعد العسكرية وحدها في دائرة الاستهداف الإيراني، إذ تشير المعطيات إلى انتقال نوعي في طبيعة الأهداف نحو البنية الرقمية التي تشكّل عصب القيادة والسيطرة العسكرية الأميركية في المنطقة.

وتُظهر تحليلات وصور أقمار صناعية أن الهجمات الأخيرة في البحرين طالت المراكز الرئيسية الثلاثة التابعة لخدمة AWS، في مؤشر على أن مراكز البيانات باتت ضمن بنك الأهداف الإيراني، بعدما تحولت إلى ركيزة أساسية في معالجة المعلومات العسكرية وإدارة العمليات وتبادل البيانات.

وبحسب التحليل، فإن تكرار الاستهداف ضمن توقيتين مختلفين يعكس نمطًا عملياتيًا مدروسًا، ويؤكد أن الهدف يتجاوز إلحاق أضرار مادية بالمباني، ليطال البنية الرقمية التي تعتمد عليها القوات الأميركية في تشغيل منظوماتها العسكرية، بما يفتح مرحلة جديدة من المواجهة عنوانها استهداف مراكز القرار المعلوماتي، إلى جانب الأهداف العسكرية التقليدية.

المصدر: موقع المنار