تقرير مصور | النائب مراد: احتضان النازحين واجب أخلاقي وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين مسؤولية الدولة

أكد النائب حسن مراد أن احتضان النازحين خلال الاعتداءات على لبنان شكّل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا، مشددًا على أن مسؤولية حماية المواطنين وتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما تهدّم تقع على عاتق الدولة، ولا يجوز أن تُترك للمبادرات الفردية.

كلام مراد جاء خلال رعايته حفل تخريج طلاب مركز عمر المختار التربوي في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، حيث اعتبر أن حفل التخرج يشكل رسالة أمل للمستقبل، داعيًا الخريجين إلى التمسك بالعلم والأخلاق والمساهمة في بناء الوطن.

وفي الشأن الوطني، جدّد مراد رفضه أي اعتداء على لبنان أو مساس بسيادته، مترحمًا على الشهداء ومتمنيًا الشفاء للجرحى، ومحييًا صمود الأهالي، ولا سيما أبناء البقاع الذين احتضنوا النازحين وتقاسموا معهم مقومات الحياة خلال فترة العدوان.

ودعا إلى قيام دولة مؤسسات وقانون وعدالة، منتقدًا ما وصفه بتحوّل عمل بعض الوزارات إلى خدمة مكاتب وجهات سياسية، ومؤكدًا ضرورة اعتماد علاقة مباشرة بين الوزارات والبلديات بما ينسجم مع اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن.

وفي الملف الإنمائي، شدد على أن البقاع بحاجة إلى مشاريع فعلية في البنى التحتية والخدمات، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ مشروع نفق ضهر البيدر وإنارة الطريق، لما لذلك من أهمية على صعيد السلامة العامة والتنمية.

كما دعا إلى دعم القطاع الزراعي عبر تخفيف كلفة الإنتاج، وتأمين مياه الري، وفتح أسواق التصدير، ودعم التعاونيات الزراعية، وإقرار تعويضات عادلة للمزارعين المتضررين من الحروب والكوارث.

وختم مراد بالتأكيد أن مؤسسات “الغد الأفضل” ستواصل دعم أبناء المنطقة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب البلديات، إلى حين قيام الدولة بمسؤولياتها كاملة، مهنئًا الخريجين ومتمنيًا للبنان الأمن والاستقرار والوحدة.