وزارة الثقافة اللبنانية تنعى حسين المولى: موظف متفاني وخلوق

نعت وزارة الثقافة اللبنانية في بيان الموظف حسين المولى. وقالت في البيان: “تنعى الوزارة ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز حسين المولى الذي توفاه الله صباح هذا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت حوالي ثلاثين سنة في خدمة الوطن وفي خدمة الثقافة. كان الفقيد مثالاً للموظف المتفاني والزميل الخلوق، وقد ترك بصمة طيبة في نفوس كل من عرفه”.

وختمت: “يتقدم وزير الثقافة وكافة كوادر وزارة الثقافة والعاملين فيها إلى عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته”.

المصدر: الوكالة الوطنية