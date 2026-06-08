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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 19:30 الإثنين تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ في بالقرب من مدرسة الإشراق بين عيناثا وبنت جبيل بصلية صاروخيّة

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