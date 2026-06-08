قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية مجيد موسوي: حافظوا على وجودكم في الساحات ما دام قائد الثورة والجمهورية يوصي بذلك واسعوا جاهدين للحفاظ على الرابط بين الساحة العسكرية والشارع والدبلوماسية لإحباط مساعي العدو اليائسة