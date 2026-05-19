توتر أمريكي‑ كندي متصاعد: واشنطن تطالب أوتاوا بزيادة الإنفاق الدفاعي

أعلن مسؤول بارز في وزارة الحرب الأمريكية أن الولايات المتحدة علقت جزءا من تعاونها العسكري مع كندا على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين متهما أوتاوا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدفاعية.

وقال المسؤول في وزارة الحرب الأمريكية إلبريدج كولبي عبر حسابه على منصة إكس إن “واشنطن أوقفت المشاركة في مجلس الدفاع المشترك الدائم بسبب ما اعتبره تقصيرا من كندا في سياساتها الدفاعية”، مضيفا: “لم نعد نستطيع تجاهل الفجوة بين الخطاب والواقع”.

وتأسس هذا المجلس الثنائي في عام 1940 لتنسيق قضايا الأمن والدفاع بين البلدين، ويضم كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من الجانبين.

وأشار كولبي إلى ضرورة أن تزيد كندا استثماراتها في قدراتها العسكرية، موضحا: “فقط من خلال الاستثمار في قدراتنا الدفاعية سيكون الأمريكيون والكنديون آمنين ومستقرين ومزدهرين”.

وأرفق كولبي منشوره بتسجيل لخطاب ألقاه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منتدى دافوس الاقتصادي في يناير/كانون الثاني، ذكر فيه أن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة يواجه تفككا نتيجة التنافس بين القوى الكبرى وتراجع التعاون القائم على القواعد. ورد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بغضب على ذلك الخطاب.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تدهورت أواصر التعاون بين واشنطن وأوتاوا منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني / يناير 2025، إذ ازدادت التوترات بسبب رسوم جمركية وتصريحات متكررة من ترامب بشأن احتمال جعل كندا “الولاية الأميركية الحادية والخمسين”.

المصدر: اسوشييتد برس