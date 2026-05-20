فوكس نيوز: وزارة العدل الأمريكية قد توجه اتهامات ضد راؤول كاسترو في 20 ايار/ مايو

ذكرت قناة “فوكس نيوز”، نقلا عن مصادر، أن وزارة العدل الأمريكية قد توجه اتهامات ضد الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم الأربعاء 20 ايار / مايو.

وذكر التقرير أن “وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن توجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم الأربعاء”.

وبحسب مصادر القناة، قد يحدث هذا في مؤتمر صحفي مخطط له في ميامي لتكريم ضحايا حادثة عام 1996.

يذكر أنه في 24 شباط / فبراير 1996، أسقطت طائرات مقاتلة كوبية طائرتين تابعتين لمنظمة “إخوة الإنقاذ”، وهي منظمة أسسها منفيون كوبيون في ميامي. وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص. وقد أدى الحادث إلى تدهور العلاقات بين واشنطن وهافانا بشكل خطير.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “يو إس إيه توداي” أن السلطات الأمريكية تخطط لفتح قضية جنائية ضد كاسترو. كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الإدارة الأمريكية ربما تعد خطة للقبض على الزعيم الكوبي السابق وفق سيناريو فنزويلا.

المصدر: فوكس نيوز