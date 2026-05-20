البنتاغون يؤجل نشر قواته في بولندا.. ويخفض من جنوده في أوروبا لمستويات 2021

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، خفض العدد الإجمالي للألوية القتالية المخصصة لأوروبا من 4 إلى 3 ألوية في خطوة تعيد التموضع العسكري في القارة إلى المستويات التي كانت عليها عام 2021

وقال المتحدث باسم البنتاغون في بيان رسمي، إن هذا القرار جاء نتاج عملية شاملة ومتعددة المستويات ركزت على استراتيجية تموضع القوات الأمريكية في أوروبا، مضيفا أنه من بين تبعات هذا القرار تأخير مؤقت لنشر القوات الأمريكية في بولندا، باعتبارها “الحليف النموذجي” للولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن الوزارة ستقوم بتحديد الوضع النهائي لتموضع هذه القوات وغيرها في أوروبا، بناء على تحليلات إضافية للمتطلبات الاستراتيجية والعملياتية الأمريكية، فضلا عن قدرة حلفاء الناتو على المساهمة بقوات في سبيل الدفاع عن أوروبا.

ويهدف هذا التحليل، وفق البيان، إلى دفع أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على مبدأ “أمريكا أولا” في أوروبا وفي مسارح العمليات الأخرى، من خلال تحفيز حلفاء الناتو وتمكينهم من تولي المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي بأنفسهم عن أوروبا.

وأشار البنتاغون إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أجرى محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء البولندي في وقت سابق اليوم، حيث أكد أن الوزارة ستبقى على اتصال وثيق مع نظيراتها البولندية لضمان احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري قوي في بولندا.

واختتم البيان بالقول: “لقد أظهرت بولندا القدرة والعزيمة على الدفاع عن نفسها، وينبغي على بقية حلفاء الناتو الحذو حذوها”، متوعدا بتقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

المصدر: روسيا اليوم