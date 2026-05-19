تحركات احتجاجية وقطع طرق في مناطق لبنانية اعتراضًا على صيغة قانون العفو العام

شهدت عدة مناطق لبنانية، مساء اليوم، تحركات احتجاجية وعمليات قطع طرق نفذها أهالي ومناصرون للموقوفين الإسلاميين، رفضًا لصيغة اقتراح قانون العفو العام، ومطالبةً بإجراء تعديلات ترفع، وفق تعبيرهم، “الظلم” عن الموقوفين.

وفي هذا الإطار، تجمّع عدد من أنصار مشايخ مسجد “بلال بن رباح” في عبرا، إلى جانب عدد من الموقوفين الإسلاميين السابقين وذويهم، تحت جسر الأولي شمالي صيدا، استجابةً لدعوات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار: “رفضًا لتكريس الظلم على مشايخنا وإخواننا”، اعتراضًا على الصيغة الحالية لقانون العفو العام.

وفي منطقة خلدة – الناعمة، قطع عدد من مناصري الموقوفين الإسلاميين الطريق بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على اقتراح القانون.

كما نفذت لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في السجون تحركًا احتجاجيًا في طرابلس، حيث عمد المحتجون إلى قطع طريق طرابلس – بيروت عند محلة البالما، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويعمل على إعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

وتخلل التحرك اعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي “النور”، سبقته إقامة صلاة العشاء في الساحة، وسط مطالبات بإدخال تعديلات على قانون العفو العام بما يحقق، العدالة للموقوفين الإسلاميين.

وفي قضاء الشوف، أقدم محتجون على قطع طريق برجا – الجية بالإطارات المشتعلة، اعتراضًا على اقتراح قانون العفو العام. كذلك، قطع عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين طريق عرسال لبعض الوقت، ضمن سلسلة التحركات الرافضة للصيغة المطروحة للقانون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع النشرة