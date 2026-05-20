أمريكا | جاي دي فانس: المحادثات مع إيران تحرز تقدمًا جيدًا

قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، إن “المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية” في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وجاءت تصريحات فانس بعد ساعات من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة، ومنح طهران مهلة “يومين أو ثلاثة” للتوصل إلى اتفاق.

وقال فانس في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إنه “يتم إحراز تقدم جيد، لكننا سنواصل العمل، وفي النهاية سنتوصل إلى اتفاق أو لن نتوصل إليه”.

وأضاف فانس، وهو من المشككين في جدوى الحرب ضد إيران، وترأس وفداً أميركيا إلى باكستان في نيسان/أبريل لمحادثات لم تسفر عن اتفاق، أن “على إيران أن تقبل بأنها لا تستطيع امتلاك سلاح نووي”.

وأورد نائب الرئيس الأميركي “نحن في وضع جيد، لكن هناك خياراً ثانياً، هو استئناف الحملة العسكرية”.

وأضاف “نحن في حالة جهوز كامل، لا نريد أن نسلك هذا المسار، لكن الرئيس مستعد وقادر على المضي فيه إذا اقتضى الأمر”.

المصدر: وكالة يونيوز