قوات الاحتلال تحتجز شاباً فلسطينيا في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2022 - 17:38

قوات الاحتلال تحتجز شاباً فلسطينيا في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 6 February، 2022
أخبار موقع المنار

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