فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطرد المقدسيين من أمام باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2023 - 23:30

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطرد المقدسيين من أمام باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 59 mins 2 February، 2023
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