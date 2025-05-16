العدو الاسرائيلي منع أداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي

منعت قوات العدو الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين من أداء صلاة فجر يوم الجمعة، في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال منع المواطنين من أداء الصلاة، وأطلق قنابل الصوت تجاههم، وأجبرهم على الصلاة خارج المسجد”.

ويأتي ذلك ضمن الاعتداءات المتصاعدة بحق المسجد الإبراهيمي، والتي شملت أيضا منع أرفع الآذان، ومنع العاملين فيه من أداء مهامهم.

وفرضت قوات العدو مؤخرا تضييقات كبيرة على المصلين، تمثلت في إقامة حواجز وبوابات إلكترونية إلى جانب مشاريع استيطانية صهيونية تهدف إلى طمس الطابع الإسلامي وتغيير معالم المسجد التاريخية والدينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام