إصابة مستوطن خلال مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 18:10

إصابة مستوطن خلال مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 24 mins 27 January، 2022
أخبار موقع المنار

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