الجامعة العربية: لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية في لبنان دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الخميس، أن “الوضع في لبنان متأزم سياسياً واقتصادياً ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية”. ونقلت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على “تويتر” عن زكي قوله عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون إن “الوضع في لبنان متأزم وهناك أزمتان سياسية واقتصادية، ولن يمكن حلّ الأزمة الاقتصادية من دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية”.

وأضاف زكي “عرضت على الرئيس [اللبناني] استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية للمساعدة بأي شكل كان”.

المصدر: سبوتنيك