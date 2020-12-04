حزب الله تقدم بدعويين ضد مثيري الفتن.. الموسوي: لملاحقة من مارس التضليل بانفجار المرفأ

تقدم حزب الله بدعويين ضد النائب السابق فارس سعيد وموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، “لاتهامهما الحزب بمسؤولية ما عن انفجار المرفأ”.

وأعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي من امام قصر العدل في بيروت ان “هناك دعوى ايضا تحضر ضد بهاء الحريري تحتاج الى رخصة أخيرة من القاضي، ودعاوى أخرى ستسجل قريبا تحضر ملفاتها مستندة الى مواد قانونية تدين من يحاولون زرع الفتنة”.

ووجه الموسوي “تحية تقدير وإكبار لأرواح شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت”، كما وجه تحية للجرحى “الذين ما زالوا في المستشفيات او في بيوتهم، ولم يزاولوا حياتهم العادية بعد، وتحية للذين ما زالوا خارج منازلهم ونسأل الله ان يعودوا قريبا اليها”، وأثنى على “بادرة رئيس الجمهورية بإقراره وتوقيعه قانون التعويضات لأهالي الشهداء واعتبارهم شهداء الوطن”.

وقال: “الفاجعة الرهيبة والمأساة التي حلت بالمرفأ وضربت اللبنانيين وبيروت وأهلها في 4 آب الماضي”، وتابع “في ظل الأجواء المشحونة والمحتدمة انبرت جوقة من أصحاب المنابر السياسية والإعلامية وبعض الشخصيات لكيل الاتهامات في اطار كورس منظم ضد حزب الله واتهامه بمسؤولية ما عن الانفجار”.

وشدد الموسوي على ان “هذه اتهامات باطلة وتشكل ظلما وعدوانا حقيقيا واستمرارا للجريمة، لانه عندما يضلل الفاعل الحقيقي وتشار اصابع الاتهام الى جهة من دون أي برهان او حجة او بينة يؤدي ذلك الى إخفاء المجرم الحقيقي وتضليل الرأي العام واثارة الكراهية، وحض الفتنة والتحريض ما يهدد السلم الأهلي”، معتبرا “ان هذا نوعا من استمرار في الجريمة وشراكة مع المجرم في جريمته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام