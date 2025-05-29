الجيش اللبناني: توقيف 37 شخصا في مناطق مختلفة

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس إنه “ضمن التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 37 شخصا”.

ولفت البيان الى انه “تم إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومادة البنزين في جرد بلدة يحفوفا – بعلبك، وتوقيف 9 متورطين”، وتابع “تم توقيف 26 سوريًّا في منطقتَي بر الياس وقب الياس – زحلة، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

واضاف البيان انه “تم توقيف المواطن (ا.ن.) في منطقة جرود عرسال – بعلبك، وضبط كمية من مادة البنزين بالإضافة إلى مواد معدة للتهريب”، وتابع “دهم منزل المواطن (ع.س.) في منطقة برج أبي حيدر – بيروت كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية”.

أشار البيان الى انه “تم توقيف المواطن (ا.س.ن.) عند حاجز الشربين – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار”، وتابع “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام