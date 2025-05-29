حزب الله افتتح معرضاً فنياً في بشامون بذكرى عيد المقاومة والتحرير

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، افتتح حزب الله معرض صور فنية في مجمع الرسول الأكرم (ص) في منطقة بشامون، بحضور مسؤول القطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

حفل افتتاح المعرض بدأ بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض فيلم وثائقي يحكي بطولات المقاومين والمجاهدين وصولاً إلى أيام التحرير ودحر المحتل عن الأرض اللبنانية، وبعدها، كانت كلمة للباحث السياسي الدكتور وسام ياسين شدد فيها على أن تحرير الجنوب عام 2000 كان حدثًا تاريخيًا مهمًا في لبنان، وهو ثبّت معادلة “انتصار منطق المقاومة وقوة الحق”، وثبت للقاصي والداني أنّ الشعب الذي يكافح متّحداً لا بد وأن يصل إلى غايته المرجوة.

وبعدها، جال الحاضرون في زوايا المعرض الفني الذي يؤرخ بالصور لعملية دخول الأهالي إلى قرى الشريط المحتل، وتحرير الأرض من رجس المحتل، وكذلك الأسرى من قيد السجان.

المصدر: موقع المنار