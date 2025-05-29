سموتريتش يعلن إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية

أعلن وزير المال الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيداً كبيراً.

وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة “إكس”: “اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان: 22 تجمعاً استيطانياً جديداً الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.

وأظهرت خريطة نشرها حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب ومروراً بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.

وأتت تصريحات سموتريتش غداة حديث المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن شعوره بـ”تفاؤل كبير” بشأن إمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 600 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

استباق لمؤتمر “حل الدولتين”؟

وتتزامن الخطوة الإسرائيلية فيما ستترأس فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً أممياً في حزيران يهدف إلى دعم حل “الدولتين” وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وسبق لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن هدد بضم الضفة في حال اعترفت دول العالم بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن ساعر قوله إن “أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من قبلها”، في إشارة إلى نية تل أبيب الرد بضم أراض فلسطينية.

المصدر: مواقع