إشكال بين أهالي بلدة ياطر و”اليونيفيل”

وقع إشكال بين عناصر من قوات الطوارئ الدولية وأهالي بلدة ياطر في جنوب لبنان، صباح اليوم الأربعاء، تطور إلى سحب عناصر من قوات “اليونيفيل” السلاح بوجه أهالي البلدة، الأمر الذي نفته قيادة “اليونيفيل”.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الجيش اللبناني أنهى الإشكال الذي وقع بين الأهالي وقوة من اليونيفيل التي حاولت الدخول إلى الأحياء السكنية داخل بلدة ياطر الجنوبية.

تيننتي: الدورية كانت بالتنسيق مع الجيش اللبناني

وتعليقاً على هذه الحادثة المتكررة، أوضح الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، أن “الوضع كان هادئاً، وتمكّن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة، وخلافاً لبعض التقارير الاعلامية، لم يُشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم”.

وذكّر تيننتي بأن “قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأن أنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني”، مشدداً على أن “أي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701”.

المصدر: مواقع