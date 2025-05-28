عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 28-05-2025

العناوين

البناء:

– انهيار مشروع واشنطن وتل أبيب للمساعدات ومجزرة حصيلتها 50 شهيداً وجريحاً

– المسارات التفاوضية للأزمات تدخل أسبوعاً حاسماً في اسطنبول ومسقط والدوحة

– إعادة الإعمار إلى الواجهة بين رئيس الحكومة والثنائي والضغط الشعبيّ خيار وارد

النهار:

– لبنان الإعلام والسياسة في رحاب دبي

الأخبار:

– شياطين السعودية كانت حاضرة في صيدا: طعن محتمل قد يعيق انطلاقة المجلس البلدي

– الكتائب في اختبار المتن: إعادة ترتيب الأحجام

– أصوات «التغيير» مثّلت أقلّ من 10% من المقترعين… وبعلبك وراشيا استثناء

– «الريّس» إبراهيم زيدان… ليس «مخزومياً»!

اللواء:

– سلام من دبي: تلازم الإصلاح والسيادة يستوجب حصرية السلاح

– لقاء بعبدا يستبق الحوار الرئاسي مع الحزب.. وزيدان رئيساً لبلدية بيروت

– كيف تطوي طرابلس السنوات العجاف..؟

– فضيحة الانتخابات البلدية الأخيرة

الشرق:

– مرحلة السلاح انتهت…

– عون التقى البعثة الإماراتية.. والشيخ محمد بن زايد استقبل سلام

الجمهورية:

– ستة ملفات تتصدر الاهتمامات

– بن زايد لسلام: ندعم استقرار لبنان

الديار:

– «غسل القلوب» في السراي؟ جهود «للمصالحة» بعد عودة سلام

– استراتيجية أميركية جديدة و«اسرائيل» تسعى لاجهاض الحوار

– تحقيقات المرفأ تبلغ القضاة

– حرب تجارية أميركية ــ أوروبية لا يمكن تجنبها!

الاسرار

النهار

– شوهدت في قرى وبلدات بحمدون والمتن الأعلى، عائلات كويتية حضرت لتفقد منازلها،وعلم أن افرادها سيعودون بأعداد كبيرة خلال الأسابيع المقبلة بعدما تأكدوا من جاهزية منازلهم او اطلقوا فيها ورش تنظيف.

– يشكو مديرون من تدخل وزراء حديثي العهد في عمل

مديرياتهم، بناء على وشايات وأحيانا بناء على اجتهادات في غير محلها، بما يخالف أبسط القواعد المهنية والإدارية.

– علق مسؤول سابق في قطاع الاتصالات على الخطط المعلنة: للاسف كلها إعلان نوايا وليست افعالا، سوريا تتحرك بخطى ثابتة وواضحة، ونحن في لبنان نكثر ّ من الكلام، ونقل من الفعل.

– عبّر مسؤول حزبي عن استيائه من واقعة معينة احرجت الحزب التاريخي، بعرضه بعض “انجازات” محققة خلال الحرب مستعيداً” امجاد الماضي و”متكئا عليه

– استباقا للتعيينات المرتقبة في المؤسسات اللبنانية، يبادر عدد من المديرين العامين الى اصدار “تقرير سنوي” غير مبرر التوقيت، عن انجازاتهم في الأعوام السابقة للفت الانظار مجدداً اليهم.

– لم تتمكن جهة مصرفية من الشرح رداً على سؤال عن امتناع المصارف اللبنانية عن الاقراض بذريعة حاجتها الى قانون يحمي اموالها بالدولار الفريش فيما يقوم “مصرف الاسكان” بالعمل الأقراضي من دون اي قانون

اللواء:

همس

– تتكثف المساعي للحلول دون تدهور سياسي جديد في البلاد، ينعكس سلباً على مجمل الملفات الموضوعة على الطاولة..

غمز

– تستعد المجمعات الغذائية والتموينية الكبرى، فضلاً عن المؤسسات التجارية الى اعلان رفع الاسعار مع دخول الحد الادنى الجديد للاجور حيِّز التطبيق..

لغز

– لم يقبل مرشحون نافذون الانسحاب في جغرافيا «الثنائي» من السباق الانتخابي، إلا بعد إجراء اتصالات من مسؤولين رفيعي المستوى من قيادات الثنائي!

الجمهورية:

– ينتظر وصول وفد رفيع ً المستوى إلى لبنان قريباً لتدشين عودة عشرات الالاف من مواطني دولة صديقة للبنان خلال هذا الصيف.

– يجهد مسؤول غير مدني في تنفيذ إنجاز كبير قبل نهاية السنة ّ الجارية، بما يشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة منذ إنشائها.

– وصلت إلى لبنان 4 وفود من دولة خليجية شقيقة بعيداً من الاضواء ً في مهمات متعددة لتقييم الأوضاع إيجابا والمساهمة في انعاش البلد

البناء :

خفايا

– تنقل مصادر فلسطينية عن قيادات رافقت تفاصيل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيروت ما مفاده أن طرح نزع سلاح المخيّمات لم يكن مبادرة لبنانية. فالطلب اللبناني كان محصوراً بالحرص على ضمان الالتزام الفلسطيني بوقف إطلاق النار والامتناع عن إطلاق الصواريخ، والمسؤولون اللبنانيون يعلمون أن مؤيدي الرئيس الفلسطيني ليسوا المعنيّ بإطلاق الصواريخ فتمّت إحاطة عباس بما جرى من باب الأدبيات السياسيّة، لكنه تطوّع لطلب نزع سلاح المخيمات تحت شعار دعم خطاب رئيس الجمهورية بحصر السلاح بيد الدولة مقترحاً إعلاناً مشتركاً وجدولاً زمنياً لتسليم السلاح في المخيمات وهو ما كانت الخشية اللبنانية من أن يؤدي عدم التزام الفصائل المعارضة لعباس للالتزام به إلى توريط الدولة اللبنانية بحرب مخيمات لا تريدها وربما يكون في ظنّ عباس أن يستخدم الدولة اللبنانية لمحاصرة خصومه وإضعافهم، وهذه ليست قضية لبنان واللبنانيين وإن كانت الخلفية غير ذلك فلم لا تتجاوب الدولة اللبنانيّة مع الرغبة وتقترح البدء بمخيّمات محسوبة على الرئيس عباس وتنظيم فتح فعرضت عليه الفكرة والمخيّمات المعنية. وهذا ما لم يرق لعباس وما تقول مصادر فتح أنّه غير وارد لأن عناصرها سوف يذهبون إلى الفصائل غير المعنيّة بتسليم السلاح وتختم المصادر أن الأمر انتهى مع زيارة عباس.

كواليس

– تقول مصادر أوروبيّة إن المنظمات الأمميّة التي رفضت مشاركة أميركا و”إسرائيل” خطة توزيع المساعدات كان قراراً ذكياً ومحسوباً ولو تمت المشاركة لسقطت المنظمات الأممية مع السقوط الأخلاقي والعملي للصيغة الأميركية الإسرائيلية وانتهائها بمجزرة سقط فيها 50 فلسطينياً بين شهيد وجريح. وتعتقد المصادر أن إعادة الأمور إلى عهدة المنظمات الأمميّة هو الطريقة الوحيدة لضمان حسن تنفيذ توزيع المساعدات دون تسييس وتلاعب أمني ومخاطر وقوع أحداث مأساوية، وفقاً لتجربة سنوات ماضية منها ما جرى خلال الحرب الأخيرة نفسها.

المصدر: صحف